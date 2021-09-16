«Новые люди» придумали семь шагов, после которых Челябинск вздохнет спокойно

Уже в пятницу в России начнется трехдневное голосование, в ходе которого жителям страны предстоит выбрать депутатов Государственной думы. Челябинцы тоже пойдут на участки. Среди кандидатов в парламент – представители независимой партии «Новые люди». Семь причин, по которым стоит отдать предпочтение именно им.

Во-первых, представители партии проводят политику открытости и доступности, в отличие от многих политиков и чиновников «со стажем». К тому же, проводя сбор подписей, сторонники «Новых людей» узнали о самых насущных проблемах челябинцев – и готовы их решать. «Сейчас все ресурсы сконцентрированы в Москве, а регионам не хватает денег даже на ремонт дорог, не говоря о крупных инфраструктурных проектах. Мы предлагаем вернуть регионам широкие полномочия и достойное финансирование. Если 75% налоговых сборов будут оставаться в Челябинской области, регион вздохнет свободнее и сможет вкладывать достаточно средств в развитие здравоохранения, транспорта, промышленности», – говорит секретарь челябинского отделения партии, кандидат в депутаты Госдумы Максим Гулин.

Во-вторых, представители партии понимают, как важна сфера образования, поэтому в качестве первых шагов предлагают увеличить зарплаты педагогам. «Как школьный учитель сможет воспитать свободных и творческих людей, если все его мысли заняты тем, как прожить на зарплату? «Новые люди» предлагают оптимизировать госбюджет так, чтобы все учителя страны получали достойную ставку – 75 тысяч рублей», – говорят в партии.

В-третьих, «Новые люди» предлагают решить проблемы здравоохранения, вызванные оптимизацией. Сейчас в государственных поликлиниках не хватает специалистов узкого профиля – сторонники партии нашли. Нужно оказывать людям медпомощь в частных клиниках по полисам ОМС. «Если человек не смог записаться на прием к врачу государственной больницы в течение суток, он должен быть перенаправлен к врачу той же специальности в платном учреждении, – отмечают в партии. – Затраты клиник в таких случаях можно покрыть из территориального Фонда обязательного медицинского страхования Челябинской области».

В-четвертых, партия предлагает действенный способ снизить бремя платежей за услуги жилищно-коммунального сектора, одновременно с тем снизив нагрузку на окружающую среду. «Новые люди» продвигают энергосберегающие технологии в сфере ЖКХ в России. Так, в Липецке по совету сторонников партии уже установили автоматизированный тепловой пункт, который снизил коммунальные счета на 25%.

В-пятых, влиять на судьбу города должны его жители, в этом уверены представители «Новых людей», которые предлагают возврат прямых выборов мэра, а равно и за выборы судей, прокуроров и участковых уполномоченных полиции. «Жители Челябинска не выбирают мэра уже десять лет. И какие изменения мы видим за эти годы? Экологическая ситуация ухудшается, молодежь бежит из города в поисках лучшей жизни, рабочих мест становится все меньше. Начинать возрождение города нужно с вовлечения людей в развитие Челябинска и возвращения прямых выборов мэра», – сказал Максим Гулин.

В-шестых, в федеральном списке партии – успешные предприниматели, общественники. Возглавляет список основатель всемирно известной компании Faberlic Алексей Нечаев. Рядом с ним – экс-глава Якутска Сардана Авксентьева, известная решительными шагами на посту мэра. Она стала известна на всю страну, продав дорогие внедорожники из автопарка горадминистрации, уволила чиновника, потратившего несколько миллионов на банкет. Среди кандидатов есть и бывший следователь по особо важным делам, который довел до суда дело полковника-миллиардера, и другие достойные люди.

В-седьмых, члены партии – это новые лица в политике, которые не имеют обязательств перед чиновниками и элитами. Зато у каждого есть богатый опыт помощи людям. На вопрос, зачем им идти в парламент, сторонники «Новых людей» отвечают: чтобы получить больше возможностей для улучшения жизни в родном регионе.

Челябинск, Елена Сычева

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