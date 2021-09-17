Ну, ошиблись: текущие выборы могут войти в историю как самые масштабные махинации с надомным голосованием

Текущие выборы в Госдуму в Челябинске могут войти в историю как голосование с самым большим количеством аннулированных бюллетеней.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», высокий процент уничтоженных «голосов» связан с массовыми нарушениями при голосовании вне стационарного участка. Исходя из документов УИКов, на выездную процедуру заявлялись целыми многоквартирными домами. При проверке подобных «феноменов» большинство заявок на надомное голосование не подтверждается.

Так, на УИК 2111 кандидат в Госдуму Ольга Мухометьярова вызвала полицию, так как нашла нестыковки в документах по надомному голосованию. В реестре голосования вне помещения содержатся данные о том, что все (!) жители многоквартирного дома №7 по улице Громова проголосовали на дому. В списке избирателей, где фиксируется факт голосования по этому адресу, есть данные о том, что проголосовало всего несколько человек, при этом отметок, что они голосовали дома, нет.

На УИК 2283 подана жалоба в связи с тем, что большинство из 120 человек, внесенных в списки на надомное голосование, сообщили, что подобных заявлений не подавали. Все бюллетени в сейф-пакетах и заявления признаны недействительными.

«Подобные факты говорят о том, что некоторые комиссии делают то, что противоречит действующему законодательству, а ведь они состоят в большинстве своём из учителей, воспитателей и руководителей образовательных учреждений, – пишет telegram-канал «Парковый Челябинск». – Вопрос к тем, кто состоит в таких комиссиях, – зачем вам это?»

«На участках 661 и 650 просто взяли 700 и 600 комплектов бюллетеней, сказали наблюдателям, что едут в воинские части и для них туда пропусков нет, через 3 часа вернулись и бюллетени в пакеты запечатали», – сообщает telegram-канал «Куртопляски».

Чемпионом сегодняшнего дня стал УИК 686, где аннулированы 1 тысяча 140 бюллетеней. Представители партии «Яблоко» написали заявление в полицию с требованием проверить участок на фальсификацию избирательных документов.

«По ситуации на УИК 686 сообщаем, что на УИК была допущена процедурная ошибка. Голосование проходило без Реестра для голосования вне помещения. Злого умысла не было. УИК сама приняла решение признать избирательные бюллетени в 3 переносных ящиках для голосования недействительными!" – заявили в областной избирательной комиссии.

Техническая ошибка в данном случае – это 600 заявлений на надомное голосование, якобы, полученных из одного (!) дома.

Подобные технические ошибки приняли такой масштаб, что облизбирком завтра утром соберется на срочное заседание. «На повестке вопрос об увеличении количества избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва для голосования на отдельных избирательных участках», – уточнили в избирательной комиссии.

Челябинск, Светлана Намская

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