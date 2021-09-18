По избирателям понесли водку и закуску

Второй день голосования в рамках выборов в Госдуму РФ в Челябинске может быть отмечен чередой новых скандалов.
Как уже сообщал «Новый День», накануне фиксировалось множество нарушений, связанных с надомных голосованием. Сегодня основной «технологией», похоже, станет подкуп избирателей.
Так, в 11-м округе Калининского района с утра раздают сухпаек, жители коллективно пишут заявления в полицию.
Обитатели дома №54 на улице Чайковского сообщили, что им разносят водку.
И в том, и в другом случае челябинцы утверждают, что «дарители» агитируют их за одну из партий.
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Челябинск, Павел Зварзин
Челябинск. Другие новости 18.09.21
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