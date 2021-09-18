По избирателям понесли водку и закуску

Второй день голосования в рамках выборов в Госдуму РФ в Челябинске может быть отмечен чередой новых скандалов.

Как уже сообщал «Новый День», накануне фиксировалось множество нарушений, связанных с надомных голосованием. Сегодня основной «технологией», похоже, станет подкуп избирателей.

Так, в 11-м округе Калининского района с утра раздают сухпаек, жители коллективно пишут заявления в полицию.

Обитатели дома №54 на улице Чайковского сообщили, что им разносят водку.

И в том, и в другом случае челябинцы утверждают, что «дарители» агитируют их за одну из партий.

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Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 18.09.21

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