В ситуации с надомным голосованием будет разбираться следственный комитет

В ситуации в УИК №686 в Челябинске, где пришлось аннулировать более 1 тысячи избирательных бюллетеней, будет разбираться Следственный комитет. С соответствующим заявлением ведомство обратились представители партии «Яблоко».

Как уже сообщал «Новый День», сотрудников участка заподозрили в фальсификацию избирательных документов: они утверждали, что из одного дома, якобы, поступило 600 заявлений на надомное голосование. При этом реестр для голосования вне помещения не использовался. В областной избирательной комиссии назвали происходящее «технической ошибкой», но пообещали заменить руководство УИК.

Следственное управление СК РФ по Челябинской области проведет проверку действий руководства и сотрудников УИК, по итогам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Челябинск, Павел Зварзин

Челябинск. Другие новости 17.09.21

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