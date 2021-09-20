«Единая Россия» и ЛДПР теряют позиции на Южном Урале

Партия «Единая Россия» сдает свои позиции на Южном Урале.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по данным 10:30 местного времени обработано 99,74% бюллетеней.

«Единая Россия» набирает 34,34% голосов (по данным на 7 утра было 34,49%), КПРФ – 19,7%, «Справедливая Россия – За правду» – 17,22%, «Новые люди» – 8,3% и ЛДПР – 7,84%.

Отметим, что 5 лет назад партии власти получила на выборах в Госдуму 38,11% голосов южноуральцев, пришедших на выборы. На этот раз было устроено 3-дневное голосование, некоторые ведомства – «для удобства сотрудников» устраивали массовые выборы по открепительным талонам, а процесс надомного голосования приобрел стол масштабный характер, что был даже замечен ЦИК. Но «Единая Россия» в Челябинской области не только в очередной раз существенно отстала от среднероссийского показателя (в данный момент он составляет 49,38%), но даже не смогла дотянуться до своего прошлого результата.

Более существенный провал демонстрирует ЛДПР: получив в 2016 году 16,75% голосов южноуральцев, сегодня соколы Жириновского не дотягивают и до 8% (пока их результат 7,84%).

«Справедливая Россия» сохранилась практически на прежней позиции: 17,22% против 17,55% в 2016 году. КПРФ рванула вперед: в 2016 было 12,1%, сейчас – 19,7%.

Партия «Новые люди» набирает 8,3%, но получат ли ее южноуральские члены хотя бы один мандат, остается под вопросом, так как в целом по стране результат партии – 5,36%, а это максимум 12 депутатских кресел.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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