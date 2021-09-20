В Челябинской области определи победителей выборов в Госдуму по одномандатным округам

В Челябинской области определились победители выборов в Госдуму России по одномандатным округам. Данные опубликовала Центральная избирательная комиссия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Челябинском округе №189 обработано 99,4% бюллетеней. Лучший результат отмечен у кандидата от «Единой России» Владимира Павлова – 31,74% голосов.

На втором месте кандидат от «Справедливой России» Василий Швецов – 16,67% голосов, на третьем кандидат от КПРФ Александр Андреев – 13,19%.

В Металлургическом округе №190 обработано 100% бюллетеней.

Наибольшее число голосов набрал единоросс Владимир Бурматов – 50,80% голосов, он останется в Госдуме на 3 срок.

Второе место занял коммунист Игорь Егоров – 13,25%, третье – справедливорос Дмитрий Ларин.

В Коркинском округе №191 обработано 100% бюллетеней.

Лидирует Валерий Гартунг («Справедливая Россия») – 46,78%. Это будет его 7-ой срок.

Кандидата от «Единой России» Антон Рыжий набрал только 16,92% голосов и занял вторе место, на третьем Степанида Смирнова (КПРФ) – 10,56%.

В Магнитогорском округе №192 обработано 100% бюллетеней.

Мандат получит кандидат от «Единой России» Виталий Бахметьев – 40,63%. Это его второй срок.

На второе место вышел представитель КПРФ Элмар Рустамов – 10,22%, на третьем – представитель «Справедливой России» Павел Владельщиков – 9,68% голосов.

В Златоустовском округе №193 обработано 100% бюллетеней.

Победителем стал кандидат от «Единой России» Олег Колесников – 34,75% голосов, это 4 срок. На втором месте кандидат от «Справедливой России» Павел Логинов – 15,74%, на третьем – кандидата от КПРФ Константин Нациевский – 12,92%.

Таким образом, 4 мандата от Челябинской области забирают представители партии власти, еще один достается представителю «Справедливой России».

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 20.09.21

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