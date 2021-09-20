«Все идет по плану…» За «Единую Россию» на Южном Урале проголосовали менее 16% избирателей

Реальная электоральная поддержка «Единой России» на Южном Урале не превысила 16%. Председатель облизбиркома Сергей Обертас озвучил итоги трёхдневного голосования.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», явка за все 3 дня голосования составила 46,54%. Наиболее активными оказались жители Кизильского района, где в выборах приняли участие 70,98% обладающих правом голоса. На втором месте Нагайбакский район – 65%, на третьем –Октябрьский район – 64%.
Самая низкая явка отмечена в Златоусте, Миассе, Коркинском районе, в Советском и Тракторозаводском районах Челябинска.
По партийным списком лидером является «Единая Россия», набравшая 34,31% голосов (412 тысяч 959 голосов).
На втором месте КПРФ – 19,69% (237 тысяч 17 голосов).
Третье место с результатом 17,25 (207 тысяч 595 голосов) заняла «Справедливая Россия – За правду».
На четвертое место вышла партия «Новые люди» – 8,3%, или 99 тысяч 939 голосов.
ЛДПР смогла набрать только 7,83% (94 тысячи 185 голосов).
Говорить об убедительной победе партии власти на Южном Урале не приходится: во-первых, 34, 31% – это не только гораздо меньше среднероссийского показателя (49,64%), но и ниже результата предыдущих выборов в Госдуму, когда единоросы набрали 38,11%.
Наконец, 412 тысяч 959 голосов – это на самом деле менее 16% от общего числа зарегистрированных избирателей Челябинской области.
Добавим, что в регионе недействительными признаны 41 тысяча 886 бюллетеней. То есть, мнение 3,5% проголосовавших учтено не было.
Челябинск, Светлана Намская
Челябинск. Другие новости 20.09.21
Погружение России в застой: Жириновский назвал главный итог выборов в Госдуму. / Общественники выявили около 20 тысяч фейков о выборах. / Жительница Снежинска отправила мошенникам 7 миллионов рублей. Читать дальше
Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube