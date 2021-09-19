Выборы: Челябинская область переплюнула всю Россию

В Челябинской области закончилось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. Давно на Южном Урале финал избирательной кампании не отличался такой живостью.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в последние трое суток регион демонстрировал удивительные, если не сказать феноменальные, результаты и по праву удостоился упоминания в федеральной новостной повестке. К чудесам предыдущих двух дней – как то массовые «ошибки» с надомным голосованием, появление избирателей-призраков и электоральная активность покойников, сегодня добавились массовые нервные срывы сотрудников УИК, раздвоение голосующих, космическая скорость «обработки» избирателей и тьма «по вызову».

Так, жители Сосновского района, придя на избирательный участок № 2164, выяснила, что она уже проголосовала в полном составе. И их умерший дедушка тоже. Аналогичная история произошла на УИК №2093 (Коркинский одномандатный округ).

В Кизильском районе две группы УИК №720 за 7,5 часов надомного голосования посетили 407 избирателей: то есть на каждого было потрачено по 2 минуты – прийти, позвонить в дверь, дождаться, когда откроют, зайти, раздеться, достать реестр избирателей, проверить документы голосующего, вписать необходимые данные, дать ему расписаться, выдать бюллетени, подождать пока проголосует и опустит бюллетени в урну, собрать все свои вещи, одеться, попрощаться и дойти до следующего избирателя. И это с учетом того, что на дому голосуют, в основном, больные и пожилые люди. Скорость, достойная Книги рекордов Гиннеса.

А в Карабаше ровно за 5 минут до закрытия участков отключили свет в районе, где расположены четыре крупных УИК, и включили только в 20:20. Интересно, чем занимались сотрудники УИК в это время.

В итоге своим вниманием Челябинскую область почтила председатель ЦИК Элла Памфилова: она упомянула регион в числе, где много бюллетеней было признано недействительными еще в ходе голосования. Всего в России в эту категорию попали 7 тысяч 465 бюллетеней на 45 участках. 15 из этих участков находятся в Челябинской области, аннулировано более 2 тысяч бюллетеней.

Челябинск, Светлана Намская

Челябинск. Другие новости 19.09.21

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