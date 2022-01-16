Обычный снег превратился в большие проблемы для челябинского аэропорта

Обычные для Южного Урала снегопады превратились в большие проблемы для челябинского аэропорта. Текущей зимой рейсы задерживаются практически всякий раз, когда идет снег.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», так было в декабре, 7 и 8 января. Ситуация повторилась сегодня: аэропорт был закрыт с 03:08 до 04:36 для расчистки взлетно-посадочной полосы. В итоге с опозданием прибыли несколько рейсов, а одному, летевшему из Москвы, пришлось сесть в Кольцово.

Более чем на час задержали вылет 4 рейсов, еще 6 взлетели с опозданием на 25 – 60 минут. На данный момент почти на 4,5 часа задерживается вылет в Казань, на 2,5 часа – в Хургаду, на 2 часа в Москву. Откладывается прибытие рейсов из Казани, Москвы и Перми.

Напомним, что год назад, официально открывая новый терминал аэропорта имени Игоря Курчатова, губернатор Алексей Текслер заявил, что челябинский аэропорт – единственный за Уралом и в Уральском округе, получивший третью категорию ICAO: то есть, здесь любой самолет в любую погоду может безопасно совершить слепую посадку. Но оказалось, что проблемой может стать сравнительно небольшой снегопад. Виноват, как всегда, человеческий фактор: сотрудники аэропорта просто не успевают расчищать взлетно-посадочную полосу. Что странно, ведь интенсивность аэродвижения в Челябинске довольно скромная: например, сегодня аэропорт должен принять и отправить всего по 20 рейсов. В то время как соседний аэропорт Кольцово – более 50 в каждом направлении (вылет или прилет). Сегодня из Екатеринбурга уже улетели 36 самолетов, и задержка подавляющего большинства рейсов не превысили 30 минут.

Месяц назад Росавиация раскритиковала работу челябинского аэропорта и потребовала провести внеочередную аттестацию руководителей всех подразделений.

А инцидент с самолетом, выкатившимся за пределы неподготовленной полосы, даже вылился в уголовное дело.

Руководство аэропорта «недочеты» в работе признало, но за прошедший месяц, похоже, мало что изменилось.

Челябинск, Ольга Арсентьева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»