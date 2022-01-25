«Что ж я сделал, ё-моё?» В Челябинске царя-освободителя отблагодарили «роскошным» видом и орфографическими ошибками (ФОТО)

Памятник императору Александру II, вызвавший так много споров, все-таки появился в Челябинске. Его открыли вчера, 24 января. Возможно, что предшествующие этому события утомили даже памятник: монарх предстал перед публикой в несвежем костюме.

Как уже сообщал «Новый День», об инициативе установить в Челябинске монумент царю-освободителю (крестьян и болгар) стало известно ровно год назад.

Как ни пытались челябинцев убедить, в том, что Александр II сыграл значительную роль в жизни региона вообще и Челябинска в частности, упрямые горожане соглашаться с этим отказывались. Впрочем, и те, кто выступал за установку памятника, сами не могли четко сформулировать, зачем это нужно.

Действительно, не будешь же ставить в особую заслугу императору то, что он в 1837 году проехал через город (еще цесаревичем). Говорят, что он даже помолился в местном храме, но документального подтверждения этому нет. Зато есть дневник наставника Александра II, поэта Василия Жуковского, фиксировавшего то самое путешествие по России. Будущей столице Южного Урала Жуковский уделил всего три слова: «7 июня, понедельник... Изменение в видах, заметно некоторое волнение грунта, примета гор Уральских. Озера – стада в воде. Челябинск. Бедный городишко. За Челябинском чувствительны горы...»

Авторы и сторонники инициативы настаивали: именно благодаря реформам Александра II Южный Урал начал развиваться, как промышленный регион.

«В челябинском областном госархиве подготовили 500-страничный научный труд «Александр II и Южный Урал». В нем говорится, что благодаря отмене крепостного права и обязательного труда на заводах свободу получили 600 тысяч южноуральцев. Тогда это было 40% населения региона», – писало одно из изданий накануне торжественного события.

А еще в нем говорится: «Однако освобождение отрицательно сказалось на положении заводов округа и его населения». И описывается, в каком глубоком кризисе оказались практически все заводы региона: «1860-1890-е гг. изменили положение металлургической промышленности региона. Эти годы характеризуются неустойчивостью развития, поиском оптимального выхода из кризисной ситуации, связанной с отменой крепостного права и обязательного труда на горных заводах, – пишут авторы упоминаемого научного труда. – Архаичным оставалось техническое вооружение многих заводов: холодное дутье, кричный способ, углежжение, сплав продукции по рекам». Ситуация начала меняться только с середины 1880-х годов, когда Россией управлял уже Александр III.

C другой стороны, именно Александр II провел реформу органов городского самоуправления, согласной которой жители избирали городскую думу, а уже та избирала городского голову. По сути, именно к этой схеме Челябинск собирается вернуться снова, так как действующая – с районными советами депутатов – себя не оправдала. Правда, император замышлял реформу, чтобы расширить возможности гражданского общества, а нынешние реформаторы – чтобы ограничить, так как современная общественность научилась предоставленными возможностями пользоваться.

Как бы там ни было, а памятник – пусть со второго раза – но открыли.

Церемония была скромной, но торжественной.

Инициатор увековечивания памяти императора именно в Челябинске, владелец телеканала «Царьград» Константин Малофеев (в куртке с двуглавым орлом на груди, что придавало мероприятию имперскости), заявил, что на церемонию собрались потомки освобожденных Александром II крестьян.

Кстати, о присутствующих на этом ритуальном действе. Были замечены представители духовенства, казаки, глава Челябинска Наталья Котова, одетая «под боярыню», вице-губернатор Анатолий Векшин – весь в черном, словно Козимо Медичи, правда, в белых варежках (вместо кипельно белых брыжей), другие почитатели русских царей и просто зеваки. Не было лишь губернатора Алексея Текслера. Возможно, потому, что в его роду не было крепостных крестьян.

Император с удивлением взирал поверх благодарного потомства на унылые «хрущёвки» с «панельками», словно размышляя: а стоило ли морочиться с реформами?!

На величественном постаменте под ногами царя-освободителя поблескивала надпись для несведущих – с бьющими в глаз ошибками.

Сегодня у монумента ажиотажа нет. Разве что представители нынешнего поколения освобожденных бредут по своим делам…

Да чуткие дамы останавливаются в недоумении, как бы считывая настроение каменного монарха.

«У него такой вид, словно он не понимает, зачем он тут стоит», – высказалась одна из них. «Или думает: что я такого сделал, что меня заставили на эту хрущёбу смотреть», – подхватила другая.

А некоторые просто вздыхают и говорят: «Какой красивый мужчина…»

Челябинск, Ольга Арсентьева, Евгений Полак

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