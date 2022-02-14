Верховный суд поставил точку в деле подрядчика, причинившего бюджету Челябинска более 56 млн рублей убытков

Верховный суд Российской Федерации поставил точку в деле «Нижавтодорстроя», причинившего бюджету Челябинска убытки в сумме 56 млн рублей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2019 году, изучив конкурсную документацию при организации закупки на ремонт дорог в Челябинске, эксперты Народного фронта заявили о многочисленных нарушениях. В частности, участвовавшая в аукционе компания «ЯКК», желая получить лот размером более 800 млн рублей, предоставила недействительную банковскую гарантию. Это поставило под угрозу реализацию нацпроекта.

В результате контракт получила компания «Нижавтодорстрой», которая в последствии отметилась многочисленными нарушениями: некачественная работа на вверенных объектах (глубокие сквозные провалы, разрушение нового асфальта, ямы, просадки, неправильные уклоны, колейность и др. дефекты), манипуляции с документами (в том числе – подлог документации по поставке битума из Нижнего Новгорода), формальное ведение отчетности, в связи с чем не представлялось возможным отследить реальный объем работы, проделанной подрядчиком, и качество ее выполнения. Последнее дало возможность компании манипулировать данными.

Так, согласно документам, партия битума, изготовленная 10 августа 2019 года в Нижнем Новгороде, в тот же день была оформлена надлежащим образом и уложена в городе Челябинске на расстоянии более 1300 км от места его изготовления. С учетом расстояния между городами, для преодоления которого потребуется не мене 19 часов пути, информация в отчетах вызвала у проверяющих большие сомнения в ее достоверности.

В ходе мониторингов и контрольных рейдов общественники также подключали независимые лаборатории, чьи исследования затем были переданы контролирующим службам в подтверждение выявленных нарушений. Благодаря системному контролю на всех этапах реализации нацпроекта, активистам Народного фронта удалось вовремя выявить факты занижения верхнего слоя асфальта – вначале на Университетской набережной, где подрядчика заставили переделать всю работу в рамках гарантийных обязательств, а после – на Новоградском проспекте.

«Чтобы избежать рисков при работе с такими подрядчиками, мы обращали внимание заказчика на наличие банковской гарантии, которая является способом предотвращения убытков. Мы настаивали на проведении проверочных мероприятий по выявленным нарушениям до истечения срока действия гарантии, поскольку в противном случае процедура компенсации возможных хищений из бюджета при исполнении контракта значительно бы осложнилась», – рассказали в ОНФ.

Тем не менее, администрация Челябинска работы подрядчика приняла и оплатила. Это стало причиной для обращения общественников в Главное контрольное управление региона и Генеральную прокуратуру РФ с просьбой проверить, как соблюдаются нормативы при организации закупочной процедуры и исполнении госконтракта.

Специалисты ГКУ сопоставили сведения из документации подрядчика и фактическую информацию о нарушениях, предоставленную ОНФ. По итогам разбирательств ведомство подтвердило значительные нарушения, повлекшие убытки в размере 56 млн124 тыс 355 рублей 2 копейки.

Комитет дорожного хозяйства Челябинска (КДХ) и Министерство дорожного хозяйства и транспорта пытались оспорить акт ГКУ в судах, однако, пройдя несколько инстанций, лишь упустили время для взыскания убытков в бюджет. Суды подтвердили неустранимые нарушения при организации закупки и исполнении госконтракта. Решение вступило в силу.

«Формулировка «неустранимые нарушения» означает, что муниципалитет не сможет исправить последствия халатной работы, – поясняют в ОНФ. – Это колоссальный ущерб, который можно было бы предотвратить при своевременной должной реакции заказчика. Теперь же городу остается лишь возмещать убытки, причиненные бюджету. Народный фронт обращается в полицию для принятия мер в отношении компании «Нижавтодорстрой». Подобные истории должны завершаться реальным наказанием, а городу должен быть компенсирован причиненный ущерб».

Кстати, в 2020 году комитет дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска обратился в суд с иском к подрядчику «Нижавтодорстрой» в рамках дела № А43-15554/2020, но оно было приостановлено в связи с обжалованием акта ГКУ. После завершения дела в Верховном суде у КДХ появилась возможность инициировать возобновление дела о взыскании бюджетных средств с подрядчика, но он этого до сих пор не сделал.

Не прислушались городские власти и к рекомендации внести подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков за многочисленные нарушения, которые «Нижавтодорстрой» продолжил допускать даже в период пристального внимания к его деятельности во время судебных разбирательств.

Челябинск, Павел Зварзин

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