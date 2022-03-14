Челябинский метротрам рискует повторить судьбу первоначального проекта метро

Сроки реализации проекта строительства метро в Челябинске могут сдвинуться. Об этом заявил заместитель председателя российского правительства Марат Хуснуллин.

Вместе с тем, как подчеркнул чиновник, от строительства полностью не отказываются. «Все крупные проекты, работающие на связанность между городами, мы не останавливаем, – рассказал вице-премьер телеканалу «Россия 24». – По Челябинску продолжаем работу».

Также федеральное правительство не намерено бросать строительство метрополитенов в Нижнем Новгороде, Красноярске и Казани. «С определенными сдвижками, с заменой импорта мы все-таки эти крупные проекты будем продолжать», – отметил зампред российского кабинета министров.

Как уже сообщал «Новый День», впервые о достройке метро в виде реализации проекта метротрама в Челябинске заговорили в начале 2021 года, после заявления президента России Владимира Путина о возможности финансирования строительства из федерального бюджета. Тогда областные власти и предали огласке проект объединения тоннелей, построенных для метро, с трамвайной сетью в 2025 году.

Всего на реализацию проекта намерены потратить 46,7 миллиарда рублей (хотя называется и сумма в 70 миллиардов рублей), которые рассчитывают получить в качестве инфраструктурного кредита. Это значит, что деньги федеральному центру придется возвращать из областного бюджета, причем с процентами, пусть и относительно небольшими.

При этом ранее Марат Хуснуллин признал, что экономической целесообразности в строительстве метро в Челябинске нет. Однако если его не достроить, городу может грозить техногенная катастрофа.

Напомним, в текущем году исполняется 46 лет с момента поднятия вопроса о необходимости метро в Челябинске и 30 лет с начала строительства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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