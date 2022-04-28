В Челябинске подростки жестоко избили сверстника

В Челябинске жестоко избили ребенка.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», видео инцидента, произошедшего 27 апреля возле детской больницы, появилось в соцсетях: мальчик в ссадинах корчится на земле, уцепившись за футболку обидчика. Отметим, что подросток, нависающий над поверженным ребенком, в маске. Еще несколько человек наблюдают за «разборками», но не вмешиваются.

Драчунов разогнали взрослые.

В ГУ МВД по Челябинской области сообщили, что пострадавший установлен, сейчас выясняют имена других участников конфликта.

В соцсетях жители микрорайона заявляют, что избитый мальчик сам не раз проявлял агрессию.

К сожалению, подобное поведение несовершеннолетних фиксируется все чаще. В том же Чурилово в декабре более старшие подростки устроили настоящую бойню: в ход пошли газовые пистолеты, биты и металлические пруты.

В феврале мальчишки под окнами школы избили девочку до потери сознания.

В начале апреля неподалеку от школы в Тракторозаводском районе Челябинска нашли тело 15-летнего мальчика. Чуть позже задержали 14-летнего знакомого погибшего. По версии следствия, между подростками вспыхнула ссора, во время которой один из них нанес сопернику несколько ударов, оказавшиеся для того смертельными.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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