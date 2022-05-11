Южноуральцы все чаще ищут работу на фоне стагнирующей зарплаты

Все больше жителей Челябинской области пытаются найти работу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», активность южноуральцев в поисках работы существенно выросла на 15% по сравнению с прошлым годом. К такому выводу пришли специалисты Служба исследований hh.ru, российской онлайн-платформы по поиску работы и сотрудников, изучив более 72 тысяч резюме жителей Челябинской области.

В апреле 2022 года в регионе было открыто на 15% больше резюме, чем в том же месяце прошлого года. Сильнее всего выросла активность соискателей в профессиональной сфере «Инсталляция и сервис»: количество резюме увеличилось на 276% к прошлому году.

Также чаще стали искать работу маркетологи и рекламщики (+35%), административный персонал (+31%), ИТ-специалисты (+29%), представители сферы туризма и ресторанов (+22%), специалисты по закупкам (+20%), строители (+11%), специалисты по продажам (+10%), бухгалтеры (+1%) и юристы (+1%).

В остальных профессиональных сферах количество резюме сократилось. Сильнее всего по сравнению с прошлым годом количество соискателей уменьшилось в сферах «Консультирование» (-79%), «Госслужба, НКО» (-71%), «Домашний персонал» (-68%), «Банки, инвестиции» (-59%), «Добыча сырья» (-58%).

Наиболее часто жители Южного Урала ищут работу в профессиональных сферах «Продажи» (14% резюме), «Административный персонал» (9%), «Транспорт, логистика» (6%), «Производство» (5%) и «ИТ, интернет» (5%).

При этом ранее рекрутеры заявили, что количество активных вакансий на Южном Урале в апреле 2022 года сократилось на 11% по сравнению с предыдущим месяцем и на 3% – по сравнению с апрелем 2021 года. Всего в прошлом месяце работодатели разместили на портале около 16 тысяч вакансий – в 4,5 раза меньше количества опубликованных за это же время резюме.

Все это происходит на фоне стагнирующей заработной платы. Так, по данным hh.ru, по динамике роста предлагаемых заработных плат Южный Урал занял 60 место среди российских регионов: среднее предложение работодателей выросло на 1 тысячу 431 рубль – с 42 тысяч 27 рублей в марте 2021 года до 43 тысяч 458 рублей в марте 2022 года. Это значит, что рост составил лишь 3,4%, что почти вдвое меньше инфляции в 2021 году (6,7%) и в втрое меньше инфляции, прогнозируемой по итогам 2020 года (10,8%). В целом, по уровню зарплат Челябинская область занимает 53-е место.

Челябинск, Виктор Елисеев

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