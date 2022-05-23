В аэропорту Челябинска все-таки снизил цену на телетрапы

Челябинское авиапредприятие все-таки снизило цену на услуги телетрапов.

Как уже сообщал «Новый День», дело по признакам монопольно высокой стоимости услуг телетрапов в челябинском аэропорту УФАС возбудило еще летом 2020 года: авиакомпаниям приходилось платить 23 тысячи рублей в час, в то время как в других аэропортах подобные услуги стоили от 2 до 21 тысячи рублей.

УФАС предписало установить экономически обоснованную цену на телетрапы, поскольку реакции не последовало, в августе прошлого года авиапредприятие и его руководство были оштрафованы на 333 тысячи рублей.

В аэропорту с позицией антимонопольщиков не согласились, но и Арбитражный суд Челябинской области, и апелляционная инстанция согласились с позицией ведомства.

И вот теперь дело сдвинулось: «Стоимость услуг телескопического трапа изменилась с 23 до 17,9 тысяч рублей, – сообщили в ведомстве. – Сейчас антимонопольная служба проверяет исполнение предписания и изучает экономическую обоснованность новой цены».

Челябинск, Павел Зварзин

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