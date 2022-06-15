Больше негде: в Челябинске на участке с деревьями возведут здание отдела полиции

Мэрия Челябинска объявила о поиске застройщика участка с березовой рощей.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», власти Челябинска объявили о начале приема заявок на участие в аукционе на право строительства двух модульных зданий для отдела полиции в микрорайоне Парковый.

Возвести некапитальные строения необходимо на пересечении улиц Скульптора Головницкого и Бейвеля. В них будут размещены кабинеты сотрудников, оружейная комната, архив и санузлы. Стоимость работ превысит 300 миллионов рублей.

Проблема в том, что на участке более полувека находится березовая роща. Горожане уже обращались в мэрию с просьбой разместить отдел полиции в другом месте. Тем более, что поблизости обильно рассыпаны пустыри. Но чиновники лишь разводят руками: другие участки либо не подходят по техническим параметрам, либо находятся в частной собственности.

При этом березовую рощу на участке в администрации города обещают сохранить.

Напомним, в Челябинске на протяжении нескольких месяцев длится противостояние между горожанами и властями по поводу планов строительства катка УралГУФК на другом участке на северо-западе города. Противники стройки настаивают, что земля должна быть отнесена к категории городских лесов и защищена от застройки.

Неделю назад строители начали снос зеленых насаждений на спорном участке. Жители окрестных домов попытались остановить вырубку и разбили в роще палаточный лагерь. Лишь после вмешательства полиции действия застройщика были приостановлены.

Челябинск, Виктор Елисеев

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