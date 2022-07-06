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Среда, 6 июля 2022, 11:06 мск

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Грандиозный проект Текслера рискует остаться без финансирования

Грандиозный проект, призванный стать «нерукотворным памятником» губернатору Челябинской области Алексею Текслеру, рискует остаться без финансирования.

Речь идет о метротарме, помпезно презентованном год назад: к 2025 году в Челябинске обещали создать две линии метротрамвая для трех маршрутов, используя для этого интегрированную инфраструктуру метрополитена и обособленные трамвайные пути. Для этого за 3 года нужно построить две подземные станции на площади Революции (там планируется пересадочный узел), 7,2 км туннелей и 3,9 км наземных путей.

Несмотря на то, что областные власти пока лишь нашли подрядчика для разработки технико-экономического обоснования проекта, а в остальном работы, как и много лет, ограничиваются поддержанием в функциональном состоянии двух построенных станций метро и трехкилометрового подземного тоннеля, пару недель назад первый заместитель главы Минстроя РФ Александр Ломакин заявил, что метротрамвай в Челябинске могут запустить к концу 2025 года.

Но теперь проект оказался под угрозой срыва.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», министерство финансов предлагает сократить расходы бюджета в 2023 году на 557 млрд рублей за счет госпрограмм и непрограммных направлений. Подобная экономия закладывается и в последующие два года.

Больше всего отрежут от госпрограммы «Развитие транспортной системы» – 130 млрд в следующем году и еще 260 млрд в последующие два года. Очевидно, что в первую очередь будут отказываться от решения вопросов не первой необходимости. Профессор кафедры экономической и социальной географии России МГУ им. М. В. Ломоносова, экономист Наталья Зубаревич и вовсе прогнозирует возврат к повсеместным ямочным ремонтам, как это было в 90-ые годы.

На таком фоне явно будет не до затратных проектов, без которых в принципе можно обойтись, к коим относится и челябинский метротрам. Тем более, что создание скоростного трамвая не имеет смысла без модернизации уже имеющейся в Челябинске сети. А тот же губернатор Текслер в апреле текущего года сократил бюджет 2022 года на модернизацию трамвайной сети на 27% или более чем на 3 млрд рублей. Причем, расходы на реконструкцию путевого хозяйства «подрезали» на 58%. Все секвестированные затраты перенесли на 2024 год.

Челябинск, Ольга Арсентьева

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