В Челябинске проект, поддерживаемый вице-премьером Хуснуллиным, будет реализовывать компания его соратников

В Челябинске определили подрядчика для строительства метротрама.

Как уже сообщал «Новый День», первоначально итоги конкурса на разработку проектной документации и строительство линии скоростного транспорта «Север – Юг» должны были еще 16 августа, но не было подано ни одной заявки, поэтому срок продлили еще на 2 дня. Впрочем, и на этот раз очередь за контрактом в 49,5 млрд рублей не выстроилась. В конкурсе приняла участие одна компания – «Моспроект-3». С ней и будет заключен договор.

«Линия «Север – Юг» рассчитана на значительный пассажиропоток – до 15 тысяч пассажиров в час. Учитывая высокую скорость сообщения она, несомненно, возьмет на себя значительную часть пассажироперевозок по данным направлениям, разгрузив от транспорта соответственно улицы на поверхности земли и улучшив дорожно-транспортную ситуацию в целом, – пояснили в миндортрансе региона. – Протяженность линии 9,45 км, из которых 7,124 км подземного пути и 2 подземных остановочных комплекса будут построены до конца 2025 года».

Напомним, АО «Моспроект-3» принадлежит правительству Москвы и занимается строительством автомобильных дорог и развязок, включая новые хорды в Москве и трассу федеральную трассу М-12, а также большую кольцевую линию московского метро.

Компания являлась поставщиком в 159 государственных контрактах на сумму 162 млрд рублей, а также выступала заказчиком в 5 тысячах 155 госконтрактах на сумму более 62,5 млрд.

До 2015 года «Моспроект»-3 возглавлял Павел Батайкин, приехавший в Москву вместе с Маратом Хуснуллиным. Сейчас компанией руководит Анна Меркулова, работавшая с Хуснуллиным еще в его бытность вице-мэром столицы.

В проекте челябинского метротрама, активно поддерживаемого теперь уже вице-премьером России Хуснуллиным, «Моспроект-3» присутствует с лета прошлого года: сначала Анна Меркулова выступила в роли независимого эксперта, высоко оценившего решение, а через несколько дней компания подала заявку и стала единственным участником конкурентных переговоров на подготовку технико-экономического обоснования строительства метротрама. И, разумеется, получила контракт.

В июне текущего года «Моспроект-3» заключил еще один контракт – на обслуживание недостроенных объектов комплекса челябинского метрополитена между станциями «Тракторозаводская» и «Проспект Победы».

Челябинск, Ольга Арсентьева

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