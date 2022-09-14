В Ленинском районе Челябинска закроют движение через важный перекресток

Движение в Ленинском районе Челябинска закроют на две ночи.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в ночное время будет закрыто движение всех видов транспорта через трамвайный переезд на пересечении улиц Гагарина и Копейского шоссе.

«С 22:00 14 сентября до 5:30 15 сентября и с 22:00 15 сентября до 5:30 16 сентября для выполнения монтажных работ по укладке рельсошпальной решетки на переезде будет закрыто движение всех видов транспорта», – уточнили представители администрации.

Власти города рассчитывают, что это позволит открыть движение по всем полосам уже 16 сентября с частичным ограничением движения для подбивки и сварки стыков.

Напомним, работы на трамвайных путях в Ленинском районе стартовали утром 12 сентября. На время их проведения движение трамваев из центра в Ленинский район было закрыто, а движение автотранспорта ограничено из-за сужения проезжей части Копейского шоссе, что спровоцировало серьезные пробки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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