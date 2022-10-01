На Южном Урале резко снизилась суточная заболеваемость COVID-19

За сутки в Челябинской области зафиксировали 1 тысячу 4 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 1 октября в регионе подтверждено 377 тысяч 443 случая заболевания COVID-19 (+ 1 тысяча 4 новых подтверждения ко вчерашнему дню, школьников – 36). За день суточная заболеваемость снизилась примерно на 10%.

За прошедшие сутки выздоровели 1тысяча 227 южноуральцев. ️Больных COVID-19 – 13 тысяч 113 человек.

Умерли от COVID-19 6 южноуральцев. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 7 тысяч 934 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»