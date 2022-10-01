Власти Челябинска показали, как будет выглядеть главный ледовый городок

В мэрии раскрыли, как будет выглядеть главный ледовый городок Челябинска.

Как сообщили РИА «Новый День» видеопрезентацию проекта ледового городка на площади Революции администрация Челябинска опубликовала сегодня, 1 октября, в своем телеграм-канале.

«Зима близко. И сегодня предлагаем вам немного помечтать и оценить визуализацию главного ледового городка, который украсит Челябинск в предстоящие новогодние праздники, – предварили чиновники публикацию ролика. – По решению челябинцев утверждена тема – Ледяной аквариум. Разработан проект городка, который еще предстоит воплотить художникам и скульпторам».

По традиции, главную новогоднюю площадку планируется открыть в конце декабря. Во сколько обойдется возведение ледового городка, пока неизвестно.

Напомним, ранее в мэрии заявили о намерении потратить около 400 миллионов рублей на новогоднюю иллюминацию. Это вызвало критику некоторых челябинцев.

Челябинск, Виктор Елисеев

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