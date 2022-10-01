Ошибка минэкологии может обойтись бюджету Челябинской области в 100 миллионов рублей ежегодно

Скорректированная территориальная схема обращения ТКО может породить требование отчислять из бюджета Челябинской области более 100 миллионов рублей в год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу можно прийти, оценив новый проект территориальной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), представленный на этой неделе министерством экологии Челябинской области.

Коррективы, внесенные в схему, связаны с решением Челябинского УФАС России, потребовавшего включить в схему мусоросортировочные мощности ООО «Спецкомплекс».

Напомним, в 2015 году региональное минэкологии заключило с ЗАО «Управление отходами» (ныне – АО «Ситиматика») концессионное соглашение по созданию межмуниципальной системы обращения с ТКО на территории Магнитогорского кластера. В 2022 году в рамках соглашения концессионер запустил мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тысяч тонн в год и полигон ТКО мощностью до 175 тысяч тонн в год. При этом региональные власти обязались обеспечить загрузку мусоросортировки на 80%, в противном случае оператор комплекса может потребовать возместить выпавшие доходы из бюджета.

Именно этот объем ТКО – около 160 тысяч тонн в год и должен был обрабатывать новый мусоросортировочный комплекс, введенный в действие «Ситиматикой» (по данным регионального оператора – ЦКС, в Магнитогорском кластере генерируется 159,9 тысячи тонн в год). Однако в дело вступили антимонопольщики. В УФАС поступила жалоба от ООО «Спецкомплекс», у которого под Магнитогорском также есть мусоросортировочный комплекс.

Компания пожаловалась на исключение своего МСК из терсхемы, и антимонопольщики сочли жалобу обоснованной, обязав минэкологии внести в схему соответствующие коррективы. Судебные разбирательства ничего не изменили, и согласно новой редакции терсхемы ТКО из Карталинского, Брединского, Варненского, Чесменского и Нагайбакского муниципальных районах будут направляться на МСК «Спецкомплекса».

Таким образом, на мусоросортировочный комплекс «Ситиматики» в 2023-2027 годах будет приходиться лишь порядка 130 тысяч тонн в год (такая цифра указана в терсхеме, по данным ЦКС, «исключенные» районы генерируют пока лишь 13,5 тысяч тонн в год, а «оставшиеся» – 146,4 тысячи тонн).

Если расчеты минэкологии окажутся верны, «Ситиматика» сможет потребовать с правительства Челябинской области компенсировать недополученные доходы, что, исходя из действующих в 2022 году расценок, уже превышает 90 миллионов рублей в год, а с учетом повышения в 2023 году, может перевалить за 100 миллионов.

Впрочем, концессионер может и не требовать компенсации, считают эксперты. «Сейчас в Магнитогорске звучат обвинения в адрес «Ситиматики», что выборка вторсырья на мусоросортировочном комплексе не достигает значения в 20%, которое определено концессионным соглашением, – цитирует собственный источник «Правда УрФО». – Если это действительно так, то может быть расценено как нарушение условий концессии, а значит, правительство вправе предъявить неустойку». Так что теоретически компания и минэкологии могут пойти на взаимные уступки.

Челябинск, Виктор Елисеев

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