В пригороде Челябинска школу закрыли из-за ротавируса

В Копейске школу закрыли на санобработку после госпитализации нескольких учеников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дистанционное обучение в копейской школе №42 ввели в четверг, 29 сентября. Об этом родители учащихся рассказали в социальных сетях.

По словам копейчан, в среду, 28 сентября, школьники начали испытывать недомогание. У них появились тошнота, рвота, поднялась температура. Несколько классов отпустили домой.

В четверг родителей известили о переводе учебного заведения на дистанционное обучение. К тому времени нескольких школьников уже госпитализировали.

Первоначально копейчане сочли, что дети могли отравиться пищей. Однако многие отмечают, что симптомы, зафиксированные у детей, очень похожи на ротавирусную инфекции. К этому склоняются и власти.

До понедельника образовательное учреждение закрыли на санобработку. С начала недели занятия должны возобновиться в обычном режиме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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