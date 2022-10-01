Челябинка вошла в пятерку призеров конкурса «Учитель года»

Педагог из Челябинска вошла в число пяти лучших учителей России 2022 года.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, сегодня, 1 октября, в Тюмени объявили имена 5 призеров конкурса «Учитель года России – 2022».

В пятерке лучших российских педагогов учитель английского языка гимназии №1 из Ноябрьска (Ямало-Ненецкий автономный округ) Зильфира Батырова, учитель истории и обществознания средней школы №83 из Макеевки (Донецкая Народная республика) Юлия Бахмутская, учитель русского языка и литературы математической школы №1 им. Х.И. Ибрагимова из Грозного (Чечня) Ахмед Ламаркаев, учитель истории средней общеобразовательной школы №16 из Орехово-Зуево (Московская область) Дмитрий Лутовинов и учитель английского языка академического лицея №95 из Челябинска Вероника Мушкарина.

Все пятеро получили статуэтки «малого» пеликана – символа конкурса. Завтра, 2 октября, педагоги встретятся с министром просвещения и обсудят текущие вопросы сферы образования. Имя учителя года станет известно 5 октября.

Челябинск, Виктор Елисеев

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