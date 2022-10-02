Заболеваемость коронавирусом в Челябинской области опустилась ниже тысячи человек в день

За сутки в Челябинской области зафиксировали 947 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 2 октября в регионе подтверждено 378 тысяч 390 случаев заболевания COVID-19 (+ 947 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников – 35).

За прошедшие сутки выздоровели 1 тысяча 595 южноуральцев. ️Больных COVID-19 – 12 тысяч 462 человека.

Умерли от COVID-19 три южноуральца. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 7 тысяч 937 человека.

Челябинск, Виктор Елисеев

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