«Трактор» проигрывает второй матч домашней серии

Челябинский «Трактор» уступил на домашней арене «Нефтехимику» из Нижнекамска.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч хоккеисты обеих команд начали настороженно и не торопясь. За весь первый период они нанесли 11 бросков в створ на обе команды. Болельщки челябинского клуба наблюдали уже привычную картину: «черно-белые» чаще владели шайбой, но реализовать это преимущество не могли. В итоге, на перерыв команды отправились, так и не открыв счет.
Ситуация изменилась во втором игровом отрезке. На 37-й минуте Павел Порядин открывает счет – 1:0, гости ведут. На 38-й минуте Евгений Чивилев увеличивает преимущество «волков» – 0:2, челябинцы проигрывают.
В третьем периоде челябинцам удается отыграть одну шайбу: на 48-й минуте Илья Карпухин сокращает разрыв в чете – 1:2. Но не более того.
Вслед за «Магнитокой», челябинцы проигрывают аутсайдеру Восточной конференции – 1:2.
Челябинск, Виктор Елисеев
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