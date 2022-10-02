«Трактор» проигрывает второй матч домашней серии

Челябинский «Трактор» уступил на домашней арене «Нефтехимику» из Нижнекамска.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», матч хоккеисты обеих команд начали настороженно и не торопясь. За весь первый период они нанесли 11 бросков в створ на обе команды. Болельщки челябинского клуба наблюдали уже привычную картину: «черно-белые» чаще владели шайбой, но реализовать это преимущество не могли. В итоге, на перерыв команды отправились, так и не открыв счет.

Ситуация изменилась во втором игровом отрезке. На 37-й минуте Павел Порядин открывает счет – 1:0, гости ведут. На 38-й минуте Евгений Чивилев увеличивает преимущество «волков» – 0:2, челябинцы проигрывают.

В третьем периоде челябинцам удается отыграть одну шайбу: на 48-й минуте Илья Карпухин сокращает разрыв в чете – 1:2. Но не более того.

Вслед за «Магнитокой», челябинцы проигрывают аутсайдеру Восточной конференции – 1:2.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»