В Миассе авто перевернулось в кювете. Есть погибшие

В Миассе отечественный автомобиль перевернулся через крышу, съехав в кювет.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, трагедия произошла рано утром понедельника, 3 октября, в промзоне Миасса.

В 4 часа утра на Тургоякском шоссе 19-летний водитель «Лады» не справился с управлением и вылетел с дорожного покрытия, после чего автомобиль перевернулся через крышу, а водителя выбросило из салона.

Пассажир легковушки с признаками черепно-мозговой травмы был госпитализирован сотрудниками скорой медицинской помощи в больницу, водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. ДТП произошло в районе АЗС, камеры наблюдения которой помогут сотрудникам ГИБДД восстановить все обстоятельства аварии, отметили в пресс-службе спасателей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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