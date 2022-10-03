В Челябинске жители десятков домов остаются без отопления

Жители десятков домов в Челябинске остаются без тепла.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», несмотря на официальное начало отопительного сезона, тепло пришло далеко не во все дома челябинцев. Об этом сообщил заместитель главы Челябинска по городской среде Александр Астахов.

Напомним, о старте отопительного сезона городские власти заявили в минувший понедельник, 26 сентября. В течение пяти дней должны были подключить все социальные учреждения и жилые дома. Однако добиться этого не удалось, признал высокопоставленный чиновник.

«Все котельные запущены. Объекты социальной сферы подключали в первоочередном порядке, на данный момент они подключены на 100 процентов. Теплоноситель в жилой фонд также подан на 100 процентов, но на сегодняшний день остаются несколько десятков домов, в которых происходит регулировка параметров. Также есть обращения жителей, по этим заявкам работаем с ресурсоснабжающими и управляющими компаниями».

Так, по словам вице-мэра, на низких параметрах до сих пор находятся дома в Металлургическом районе, сегодня планируется подключить их по основной ветке. Кроме того, в ночь на 3 октября завершены сварочные работы на сетях по улице Румянцева в Металлургическом районе, здесь утром начали заполнение системы.

Челябинск, Виктор Елисеев

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