В Челябинской области мобилизовали мужчину с грыжей позвоночника

Южноуралец с заболеванием позвоночника вернулся домой из военной части.
Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе Челябинского регионального отделения Общероссийского народного фронта, житель Увельского района, получивший повестку о мобилизации, уже успел прибыть в учебный центр в Свердловской области. Вот только его в рядах мобилизованных быть не должно – у южноуральца две грыжи и операция на позвоночнике в анамнезе.
«Все осложнилось, поскольку, по словам мобилизованного, в военкомате его медицинской карточкой не поинтересовались. После нашего вмешательства с документами ознакомились уже в военной части и отправили мужчину домой», – рассказали общественники.
Скоро южноуральца встретят близкие.
Челябинск, Виктор Елисеев
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