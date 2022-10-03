В трех районах Челябинска не хватает общественного транспорта

Жители Челябинска массово жалуются на нехватку общественного транспорта.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о недостаточном количестве общественного транспорта на линии заявляют жители Калининского, Ленинского и Тракторозаводского районов. Об этом сообщила глава города Наталья Котова.

Так, по словам чиновницы, в мэрию снова поступили жалобы на нехватку автобусов, следующих по улице Новороссийской в Ленинском районе. Напомним, 12 сентября начались ремонтные работы на трамвайной линии, из-за которых этот вид транспорта перестал ходить из Ленинского района в центр. Для замены трамваев запустили автобусные маршруты, но до сих пор не смогли наладить их нормальную работу.

Кроме того, на недостаток общественного транспорта жалуются жители микрорайонов Чурилово и Парковый. Здесь на одном из маршрутов сломались два автобуса, но на замену им нашли лишь один. В итоге существенно увеличился интервал движения.

Челябинск, Виктор Елисеев

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