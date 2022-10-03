Первый пошел: замглавы Челябинского ПФР огласили приговор

Первому фигуранту уголовного дела о взятках в отделении ПФР по Челябинской области огласили приговор.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», сегодня, 3 октября, Центральный районный суд Челябинска признал заместителя управляющего ПФР в регионе Александра Орехова виновным в получении взятки в крупном размере.

Напомним, 67-летнего Александра Орехова задержали в июле прошлого года при получении взятки. Мужчина получил от представителя одного из частных охранных предприятия несколько миллионов рублей за помощь в заключении контракта на охрану территориальных подразделений ПФР.

В течение следующих двух недель силовики задержали сотрудника одного из подразделений отделения пенсионного фонда Рудольфа Зайцева и управляющего Виктора Чернобровина. Троих челябинцев обвинили в получении от охранных предприятий 26,7 миллиона рублей. Орехов и Зайцев признали вину, Чернобровин настаивает на своей невиновности.

Сегодня завершился суд над первым фигурантом. За получение взятки в крупном размере суд приговорил его к четырем годам колонии строгого режима и штрафу в 2,7 миллиона рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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