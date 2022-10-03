В Челябинске отменили один из троллейбусных маршрутов

В Челябинске отменили маршрут троллейбуса, соединяющий северо-запад и Тракторозаводский район.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», троллейбусный маршрут №26 временно отменяется. Об этом сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт».
«С 5 октября для усиления работы троллейбусных маршрутов №12 АМЗ – Молдавская и №17 Молдавская – Железнодорожный вокзал, в том числе в вечернее время, временно отменятся троллейбусный маршрут №26 Молдавская – ЧТЗ. В настоящее время на маршруте работают 2 машины с интервалом движения 60 минут», – говорится в посте.
Работу маршрута планируется возобновить в 2023 году новыми троллейбусами.
Челябинск, Виктор Елисеев
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