За неделю 27 южноуральцев признали ошибочно мобилизованными

27 жителям Челябинской области аннулировали повестки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе уполномоченного по правам человека по Челябинской области, за прошедшую неделю по вопросам частичной мобилизации в аппарат омбудсмена поступило 572 обращения, были восстановлены права 27 граждан. В 10 случаях были аннулированы повестки, 17 южноуральцев возвращены из воинских частей.

«На сегодняшний день, 5 человек признаны негодными к мобилизации по состоянию здоровья, в большинстве остальных случаев мобилизованные имели бронь на предприятии, где они трудоустроены, однако соответствующие сведения не были вовремя представлены в военный комиссариат», – рассказала региональный уполномоченный по правам человека Юлия Сударенко.

По словам омбудсмена, возвращаются к мирной жизни отнюдь не все жители Челябинской области, призванные на спорных основаниях. «Встречались ситуации, когда в интересах мобилизованного обращались мамы, жены, сестры, настаивая на том, что их близкий человек был призван ошибочно. Однако мужчины, иногда даже имея основания для отсрочки, выражали стойкое желание выполнить свой долг», – рассказала г-жа Сударенко.

Челябинск, Виктор Елисеев

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