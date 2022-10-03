В челябинском поселке почти на сутки отключат водоснабжение

Жители поселка в Челябинске останутся без водоснабжения почти на сутки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе мэрии Челябинска, в связи с проведением капитального ремонта водовода завтра, 4 октября, с 1:00 до 22:00 будет отключено водоснабжение в поселке Новосинеглазово.

Жителей просят сделать необходимый запас воды. Кроме того, в течение дня будет организован подвоз воды двумя питьевыми автоцистернами. График и адреса будут опубликованы на сайте МУП «ПОВВ».

Под отключение водоснабжения попадают дома по адресам:

ул. Челябинская, 4, 5 (адм), 6, 7 (адм), 7/1 (адм), 8, 8а, 9, 10, 11, 12, 13, 13а, 14, 15, 15а, 17 (шк), 18, 19 (адм), 20, 20а, 20б, 20в, 21 (адм), 22, 22а, 23 (адм), 25 (адм), 24, 24а, 24б (адм), 26а, 28, 28а, 30, 30а (адм), 32, 34, 36, 38 (адм), 38а (адм), 39 (адм), 42 (адм), 52 (адм), 53 (адм), 54 (адм);

ул. Геологов, 3, 3а, 5, 5а, 7, 7а, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 24 (адм), 24а (д.с.), 26 (адм), 28 (адм), 32 (адм);

ул. Заводская, 1, 3, 5;

ул. Плановая, 1, 3;

ул. Ключевая, 7, 8а (д.с.), 10, 12, 14;

ул. Односторонняя, 2;

ул. Пугачева, 59, 61;

ул. Громова, 3 (адм), 3а (адм), 5, 5а, 7, 9, 9а (д.с.), 13, 13а, 15;

ул. Горная 2б, 3а;

ул. Кирова, 1 (техн), 3, 4 (шк), 6, 17 (шк);

ул. Октябрьская, 2, 2а (адм), 15, 17, 17а, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27;

ул. Советская, 1 (адм), 2 (адм), 11 (бол), 12 (адм), 13, 15, 15а, 17, 19, 26, 28, 33а, 33а/1 (адм); – ул. Клубная, 1, 2, 4, 6;

ул. Лермонтова, 3, 5, 7, 11а (адм), 15, 17 (шк), 18 (адм), 19 (д.с.), 20 (адм), 22, 23 (адм), 24, 26, 28;

ул. Новая, 3 (д.с.), 7;

ул. 8 Марта, 2, 4, 6, 8, 12, 12а, 14, 14а, 16;

ул. Чехова, 2, 2а, 2б (бол), 3, 3а (адм), 4 (пол), 4а (шк), 5, 7, 9;

ул. Суворова, 2 (адм), 4 (бол.), 6, 8;

ул. Станционная, 1 (адм), 1а (адм), 1г (адм), 3а (адм.кот.), 10, 16, 16а, 20, 22;

ул. Морозова, 4 (адм), 14 (адм);

ул. Комсомольская, 2, 4 (адм);

ул. Пионерская, 1а, 1б, 2а, 3;

ул. Железнодорожная, 1а (завод), 15а, 17а.

Частный сектор: улицы Советская, Пушкина, Суворова, Энергетиков, Широкая, Пугачева, Толстого, Полевая, Дубинина, Малая, Рабочая, Заводская, Плановая, Горная, Громова, Северная, Чапаева,Луговая,Лесная, Железнодорожная, Пионерская, Благодатная, Веселая, Лавандовая, Радостная, Владимирская.

Руководство МУП «ПОВВ» приносит извинения за временные неудобства, телефон информационно-справочной службы предприятия 214-00-14 (круглосуточно).

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»