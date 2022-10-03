В Челябинской области назначили руководителей областной полиции и ГСУ

Начальник южноуральского ГУ МВД представил своих новых заместителей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, в понедельник, 3 октября, начальник регионального полицейского главка Михаил Скоков представил руководящему составу главного управления новых заместителей.

Указом президента России Владимира Путина заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области – начальником Главного следственного управления назначен генерал-майор юстиции Николай Самойлов, заместителем начальника ГУ МВД России по Челябинской области – начальником полиции полковник полиции Игорь Белецкий.

Николай Самойлов родился в 1969 году в Челябинской области, с 1992 по 2011 год работал в Южно-Уральском УВД на транспорте, начинал службу в должности дознавателя в линейном отделе на стации Челябинск, В 2001-2011 годах – заместитель начальника – начальник следственного управления Южно-Уральского УВД на транспорте. С 2011 года – первый заместитель начальника Главного следственного управления ГУ МВД России по Челябинской области. С апреля 2013 года служил в должности заместителя начальника ГУ МВД России по Иркутской области – начальника Главного следственного управления.

Игорь Белецкий родился в 1979 году в Кемеровской области. Службу в органах внутренних дел начал в 2000-м году, прошел путь с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска ОВД Куйбышевского района Новокузнецка (Кемеровская область) до начальника УМВД России по Новокузнецку, которое возглавлял с 2019 года.

Челябинск, Виктор Елисеев

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