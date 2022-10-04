Число южноуральцев, заразившихся COVID-19, превысило 380 тысяч человек

За сутки в Челябинской области зафиксировали 866 новых случаев коронавирусной инфекции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области, на утро 4 октября в регионе подтверждено 380 тысяч 155 случаев заболевания COVID-19 (+ 866 новых подтверждений ко вчерашнему дню, школьников – 37).

За прошедшие сутки выздоровели 1 тысяча 600 южноуральцев. ️Больных COVID-19 – 11 тысяч 717 человек.

Умерли от COVID-19 пять южноуральцев. Всего с начала пандемии от инфекции скончались 7 тысяч 946 человек.

Челябинск, Виктор Елисеев

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