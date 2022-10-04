Еще трое домашних животных погибли в Челябинской области от бешенства

С начала года в Челябинской области от бешенства погибли 54 четвероногих.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, в сентябре текущего года от бешенства на территории Южного Урала пали трое животных: два щенка в возрасте полугода в Челябинске и трехлетний кот в селе Уйское. Все животные были домашними.

Напомним, что в августе в регионе от смертельного вируса пало 5 животных: 3 собаки (в Челябинске, поселке Увельском, селе Миасском) и 2 кошки (в Челябинске и Магнитогорске). Все животные были домашние. С начала 2022 года в Челябинской области погибло уже 54 четвероногих.

Населенные пункты или микрорайоны областного центра, где выявлены больные и погибшие животные, объявлены неблагополучными. По распоряжению правительства региона в них установлен карантин и проводится комплекс обязательных противоэпизоотических мероприятий.

По данным ФГБУ «Федеральный центр охраны здоровья животных» (ФГБУ «ВНИИЗЖ»), больше всего случаев бешенства в России регистрируется в Брянской, Владимирской, Челябинской, Самарской, Тверской, Саратовской и Смоленской областях.

Бешенство – инфекционное заболевание, вызываемое вирусом Rabies virus. Этот вирус приводит к воспалению головного мозга. Заболевание опасно не только для животных, но и для человека. Заразиться люди могут от больного животного. Вирус передается со слюной при укусе, оцарапывании или ослюнении.

Челябинск, Виктор Елисеев

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