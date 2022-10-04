Высокопоставленный чиновник покинул мэрию Копейска

Заместитель главы Копейска ушел в отставку.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», вице-мэр Копейска, руководитель аппарата мэрии Андрей Шадрин покинул свой пост в понедельник, 3 октября.
Известно, что чиновник уволился по собственному желанию, перейдя на должность государственной службы в Москве.
Андрей Шадрин работал в администрации Копейска с 2019 года, став одним из первых высокопоставленных чиновников, назначенных действующим мэром Андреем Фалейчиком.
Челябинск, Виктор Елисеев
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