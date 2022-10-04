Главного энергетика челябинского МБУ отправили в колонию за взятку

В Челябинске вынесли приговор высокопоставленному работнику муниципального предприятия.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, Курчатовский районный суд Челябинска признал главного энергетика МБУ «Эксплуатация внешних инженерных сетей» («ЭВИС») виновным в получении взятки.

По версии следствия, в октябре 2020 года челябинец получил 664 тысячи рублей от руководителей коммерческих организаций за обеспечение общего покровительства при размещении, заключении, исполнении и оплате муниципальных контрактов по освещению хоккейных кортов в областном центре.

Суд приговорил мужчину к пяти годам колонии строгого режима с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с осуществлением функций представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий в государственных органах, органах местного самоуправления, государственных муниципальных учреждениях на 3 года.

Исковое заявление прокурора о взыскании с подсудимого 664 тысяч рублей, полученных им в виде взятки – удовлетворено в полном объеме.

Челябинск, Виктор Елисеев

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