В Челябинской области сроки капремонта региональной автодороги увеличили на год

Сроки капитального ремонта автодороги под Златоустом продлили почти на год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на проблему со сроками обратили внимание жители Челябинской области. Об этом они сообщили в социальных сетях.

«Крик души. Нас кинули, – написал один из южноуральцев в паблике «Текслер, помоги». – Дорога на Черную скалу парализована». По словам мужчины, дорогу должны были открыть 25 октября этого года. Но, судя по состоянию полотна, сделать это попросту невозможно.

«На данный момент данная дорога не построена, не заасфальтирована, велодорожек здесь нет», – заявил южноуралец в видео, прикрепленном к посту.

Напомним, автодорогу Златоуст – Магнитка закрыли на капитальный ремонт в марте текущего года. Участок протяженностью 7,7 километра планировалось заасфальтировать, а рядом проложить велодорожку, отделив ее от основного полотна. Стоимость работ превысит 200 миллионов рублей.

В министерстве дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области сообщили, что сроки сдачи объекта, действительно, перенесены. «Проект реконструкции дороги находится на корректировке, но работы не останавливались. Сейчас укладываются водопропускные трубы. Решается вопрос об открытии дороги в осенне-зимний период, чтобы люди могли ездить. Сдача участка после капитального ремонта запланирована на конец лета 2023 года», – рассказали представители ведомства.

Челябинск, Виктор Елисеев

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