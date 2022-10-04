В Челябинской области снова отказались включать сирены

Систему оповещения в Челябинской области проверят по-тихому.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», ранее о проведении плановой проверки готовности систем централизованного и экстренного оповещения сообщали в правительстве региона.

Электросирены и громкоговорители планировалось включить в среду, 5 октября, с 10 до 14 часов.

Однако сегодня, 4 октября, в ГУ МЧС заявили, что проверка пройдет в штатном режиме, без включения сирен и распространении объявлений на ТВ и радио.

С начала года это уже третий раз, когда власти отказываются от проведения полномасштабной проверки. 2 марта проверку отменили по всей России по решению МЧС, 20 июля – из-за массовых сообщений о якобы заложенных взрывных устройствах в организациях и учреждениях.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»