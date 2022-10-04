Полиция задержала магнитогорца с палеными сигаретами на два миллиона рублей

В Магнитогорске оперативники задержали подозреваемого в реализации крупного объема контрафактной табачной продукции.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции полиции Магнитогорска задержали 39-летнего местного жителя, организовавшего сбыт немаркированных пачек сигарет на территории города.

Оперативники вышли на автомашину, на которой злоумышленники доставляли контрафактную продукцию частным лицам и индивидуальным предпринимателям для последующей реализации. Подозреваемого задержали при попытке сбыта из ГАЗели нелегального табака. В результате полицейскими было изъято свыше 19 тысяч пачек немаркированных сигарет на сумму более 2 миллионов рублей.

Следствием отдела полиции «Ленинский» возбуждено уголовное дело. По предварительным данным контрафактная продукция приобреталась через транспортные компании.

Челябинск, Виктор Елисеев

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