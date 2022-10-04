«Трактор» потерпел поражение в первом южноуральском дерби сезона

Челябинский «Трактор» на домашней арене уступил «Металлургу» из Магнитогорска – 2:5.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», челябинцы активно начали встречу, и уже на 2-й минуте Теэму Пулккинен ворвался по правому борту в зону гостей и мощным броском поразил дальний угол ворот Эдди Паскуале – 1:0, «Трактор» выходит вперед.

Но ненадолго. На 8-й минуте Егор Коробкин первым успевает к отскочившей от борта на пятак шайбе и вколачивает ее в ворота Эндрю Хэммонда – 1:1.

После этого у команд было еще несколько голевых моментов, но отлично сыграли голкиперы. На перерыв клубы отправились при счете 1:1.

Второй период хозяева начали в меньшинстве, сумели отбиться от атак соперников. И даже попробовали организовать атаку. Но брошенная с острого угла шайба Фатеева пролетела мимо ворот «Магнитки».

Зато на 25-й минуте Брайан Лайпсик и Николай Голдобин вдвоем убежали против Эндрю Хэммонда, и Голдобин выводит магнитогорцев вперед – 2:1.

После этого оба клуба продолжили атаковать. Пока под конец периода встречи «Трактор» не «посыпался». На 36-й минуте «черно-белые» вновь теряют шайбу на входе в чужую зону, Брайан Лайпсик вновь убегает, на сей раз – один на один с Хэммондом, и голкипер хозяев оказывается бессилен – 1:3, хозяева уступают. А через две минуты Филипп Майе с подачи Николая Голдобина увеличивает отрыв «Металлурга» – 1:4.

После этого Анвар Гатиятуллин принимает решение заменить в воротах «Трактора» Эндрю Хэммонда Ильей Проскуряковым. А там подходит и второй перерыв.

За время передышки хозяева пришли в себя. Челябинцы продолжили атаковать, но отлично играли защита и голкипер магнитогорцев. На 47-й минуте «Металлург» остался в меньшинстве. Этим воспользовались «черно-белые»: на 48-й минуте Владимир Ткачев сместился в центра, откуда отправил шайбу в девятку Паскуале – 2:4, хозяева сокращают отрыв.

После этого «Трактор» усилил натиск на стан магнитогорцев, но иногда хозяева начинали спешить. Все чаще в игру приходилось вступать голкиперу «Магнитки», и он был на высоте. Наконец, на 57-й минуте гости убежали в контратаку. Денис Зернов получил передачу от Максима Карпова, продвинулся чуть вперед и ударил выше плеча Ильи Проскурякова – 5:2.

На 58-й минуте раздражение прорвалось у Ильи Карпухина, и он налетел с кулаками на магнитогорца Архипа Нечепоренко. В итоге «Трактор» остался в меньшинстве до конца матча, а игроки «Металлурга» вольготно расположились в чужой зоне. Впрочем, голов в этой встрече болельщики больше не увидели. 2:5, челябинский клуб терпит поражение в принципиальной встречей с магнитогорцами. Далее «Трактор» ожидают три матча на выезде.

Челябинск, Виктор Елисеев

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