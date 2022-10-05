Челябинск и Курган остаются любимым регионом фальсификаторов

Челябинская и Курганская области продолжают лидировать по числу фантомных площадок.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям, за 9 месяцев 2022 года в двух областях выявлено 431 предприятие-фантом, среди которых несуществующие производственные организации и компании по торговле животноводческой продукцией (мясом, маслом, молоком, колбасными и мясными изделиями).

Причем, в Челябинской области пресечена деятельность 233 таких предприятий, в Курганской области – 198. По этому показателю Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям вышло на первое место в стране.

К примеру, территориальное управление по Москве, Московской и Тульской областям за 9 месяцев зафиксировало 258 предприятий-фантомов, Управление Россельхознадзора по Брянской, Смоленской и Калужской областям – 211.

Отметим, что мониторинговая группа территориального управления Россельхознадзора ежедневно с помощью ФГИС «Меркурий» анализируют правильность оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) на продукцию животного происхождения. И во время такого мониторинга инспекторы выявляют фантомные площадки и блокируют их деятельность.

Так, к примеру, в мае были установлены два фантома, осуществляющих производство и фасовку сливочного масла и сыра (Челябинская область, Магнитогорск), продукция которых направлялись в 17 детских дошкольных учреждений Тюменской области, ЯНАО и ХМАО.

В апреле и июне управление установило два предприятия-фантома по ввозу/вывозу, хранению и реализации (Курганская область, Шатровский район), с которых происходил незаконный оборот молочной продукции, при этом де-факто предприятий в населенном пункте не было.

«Напомним, что фантомные предприятия – это хозяйствующие субъекты, на которых только по документам производится и хранится продукция. Они используются недобросовестными организациями или предпринимателями для незаконного ввода в оборот различной продукции, которая может иметь неизвестное происхождение, следовательно, быть неподтвержденного качества и безопасности», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Все выявленные фантомы были исключены из Реестра ФГИС «Цербер» с потерей права оформления ветеринарных сопроводительных документов и перемещения продукции.

Челябинск, Виктор Елисеев

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