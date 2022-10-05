Экс-советник мэра Челябинска останется в СИЗО

Защита экс-советника главы Челябинска не смогла оспорить решение о заключении его под стражу.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Челябинский областной суд оставил без изменений решение Курчатовского районного суда Челябинска об определении меры пересечения для экс-советника главы администрации Челябинска Петра Конарева.

Напомним, бывшего чиновника задержали 9 сентября по дороге в Екатеринбург – он ехал в аэропорт.

Следователи предъявили ему обвинение в получении взяток группой лиц в особо крупном размере (части 5 и 6 статьи 290 УК РФ). Предположительно, деньги чиновникам передавали собственники незаконно работавших в городе ларьков. За это торговые помещения исключали из числа подлежащих сносу.

10 сентября суд постановил заключить Конарева под стражу на два месяца. Защита экс-чиновника просила избрать меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Постановление районного суда оспорили в областном. Однако Челябинский областной суд оставил решение прежней инстанции без изменения: до конца октября бывший чиновник останется в СИЗО.

Челябинск, Виктор Елисеев

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