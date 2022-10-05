В Челябинске на школьной площадке нашли опасное вещество

В челябинской школе обнаружили опасное вещество.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-центре поисково-спасательной службы Челябинской области, помощь спасателей понадобилась администрации одной из школ Челябинска, расположенной на улице 3-го Интернационала.

Вечером на стадионе была обнаружена ртуть, разлитая на асфальтовой дорожке и скамейках.

Спасатели Мобильного отряда областной ПСС и СПСЧ собрали около 50 граммов ртути, провели обработку участка и контрольный замер воздуха газоанализатором – превышений предельно допустимых концентраций паров ртути не выявлено.

Челябинск, Виктор Елисеев

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