Кассационный суд встал на сторону экс-мэра Миасса в споре с региональным управлением СКР

Кассационный суд обязал опровергнуть сведения о бывшем мэре Миасса, опубликованные с подачи сотрудника следственного управления СКР.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», суд кассационной инстанции оставил в силе решение суда апелляционной инстанции от 5 июля 2022 года об удовлетворении исковых требований бывшего мэра Миасса Станислава Третьякова. Об этом сообщил адвокат Сергей Колосовский.

«Суд установил, что сотрудники следственного комитета по Челябинской области распространили в СМИ недостоверные сведения о Третьякове С.В., порочащие его честь и достоинство. Теперь на Следственном комитете лежит обязанность публично распространить в СМИ информацию о том, что СК сообщил недостоверные сведения», – рассказал юрист.

Напомним, в феврале 2020 года адвокат экс-мэра Миасса Сергей Колосовский сообщил СМИ о том, что Третьякова незаконно удерживали в следственном комитете, чтобы принудить его к совершению определенных процессуальных действий. Журналисты обратились за разъяснением к сотрудникам регионального управления СКР. В результате в прессе появилась информация, что Третьяков якобы попытался уйти во время следственных мероприятий и потому был задержан. Экс-чиновник направил в суд иск с требованием опровергнуть эти сведения как несоответствующие действительности.

В суде пресс-служба регионального управления СКР заняла позицию, согласно которой, разговаривая с журналистами, сотрудники не сообщают достоверную информацию, а лишь высказывают свои предположения, ответственность за публикацию которых несут СМИ, а не работники пресс-службы.

Иск последовательно отклонили Калининский районный и Челябинский областной суды. Но кассационный суд вернул дело на повторное рассмотрение, в ходе которого судьи признали правоту Третьякова и его защиты.

Челябинск, Виктор Елисеев

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