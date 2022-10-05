Педагоги не хотели бы получить на День учителя в качестве подарка деньги и канцтовары

Стало известно, что хотели бы получить педагоги на День учителя и что им дарят в реальности.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее желанными подарками стали оригинальные поделки учеников. Об этом пишет телеграм-канал «Свободная касса» со ссылкой на исследование «Анкетолога».

35% принявших участие в опросе педагогов признались, что хотели бы получить подарки, сделанные руками их учеников. Чуть (34%) назвали самым желанным подарком цветы.

Еще четверть учителей (27%) хотели бы получить подарочный сертификат, 19% – книги и другие интеллектуальные подарки и 18% – сладости.

При этом почти половина (47%) педагогов уверены, что самым неподходящим подарком в этот праздник будут деньги. Также неуместные называли косметику и дорогостоящие подарки (20%), по 15% отметили сладости, одежду, канцелярию и предметы интерьера.

Что же принято дарить на День учителя в действительности. 52% участников отметили, что от всего класса дарят цветы. Далее по популярности следуют конфеты или сладости (38%), подарочные сертификаты (33%) и подарочные наборы (31%). А 14% все-таки намерены подарить деньги.

Лично от себя ученики чаще всего собираются подарить сладости (15%), цветы (10%), подарочные наборы (9). Лично передать деньги готовы лишь 3%. Интересно, что такое же число респондентов (3%) намерены преподнести подарок, сделанный своими руками.

Челябинск, Виктор Елисеев

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