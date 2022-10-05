На ЧТЗ заявили о сложностях с выполнением обязательств перед поставщиками и ФНС

«ЧТЗ-Уралтрак» попросил о рассрочке оплаты долгов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», о сложностях представители «ЧТЗ-Уралтрак» заявили в ходе разбирательства по уплате налогов и недоимок на общую сумму 90 миллионов рублей.

Часть обязательств компания признала, но просит перенести выплаты на следующий год, так как в настоящее время произвести их не может из-за нехватки средств. Речь идет о части налога на добавленную стоимость, не в полной мере уплаченного, по мнению налоговиков, в 2017-2019 годах. С таким заявлением предприятие выступило в ходе разбирательств с ИФНС по Тракторозаводскому району Челябинска.

Похожие заявления представители «ЧТЗ-Уралтрак» огласили и в процессе по иску ООО «НОВАТЭК-Челябинск». С поставщиком газа завод выясняет отношения не первый год. Так, в прошлом году «НОВАТЭК-Челябинск» требовал уплаты в общей сложности 189 миллионов рублей. В этом году часть долгов уплатили, теперь речь идет о 34 миллионах рублей.

С этим долгом тракторостроители согласны. Но также просят отсрочить его уплату. «В обоснование своих доводов заявитель ссылается на тяжелое материальное положение. В материалы дела в подтверждение доводов представлен перечень договоров/контрактов по выпуску и реализации ООО «ЧТЗ-Уралтрак» спецпродукции в 2021 году», – цитирует «Правда УрФО» материалы арбитражного дела. Правда, в этой отсрочке арбитраж отказал. Но на подходе еще 5 подобных исков.

В общей сложности в настоящее время в отношении «ЧТЗ – Уралтрак» возбуждены исполнительные производства более чем на 170 миллионов рублей.

Челябинск, Виктор Елисеев

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