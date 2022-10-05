Магнитогорец за три года увел с предприятия почти 13 миллионов рублей

В Магнитогорске перед судом предстанет управляющий фирмы, присвоивший 12,7 миллиона рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры Челябинской области, надзорное ведомство Орджоникидзевского района Магнитогорска утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении работника коммерческой организации. Он обвиняется в мошенничестве.

По версии следствия, мужчина, выполняя управленческие функции на коммерческом предприятии в период с 2018 по 2020 год, обманом получал от подчиненных топливные карты, которые продавал «налево». За три года ущерб организации составил 12,7 миллиона рублей.

В качестве обеспечительных мер на имущество магнитогорца наложен арест на общую сумму 13 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска для рассмотрения по существу.

Челябинск, Виктор Елисеев

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»